Jeangu Macrooy superblij met publiek bij Songfestival: ‘Fijn dat je weer iets terug krijgt vanuit een zaal’

Jeangu Macrooy videobelt vanaf zijn keukentafel in het centrum van Amsterdam, met een kop thee naast zich. De rust is een ­geval van stilte voor de storm. Nog minder dan twee weken en Macrooy (27) verkast naar Rotterdam, waar de repetities voor het Eurovisie Songfestival beginnen. De finale in Ahoy, waar Macrooy zijn Birth of a New Age zingt, is inmiddels minder dan een maand weg.