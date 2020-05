Jeangu Macrooy voelt druk voor nieuw Songfestivalnummer: ‘Ik ben nog niet eens begonnen’

Big Bang Theory-actrice bevalt terwijl ze facetimend contact houdt met man

16:25 Melissa Rauch, bekend van The Big Bang Theory, is bevallen van haar tweede kind, maar door de coronacrisis ging dit op een wel erg bijzondere manier. De 39-jarige actrice was alleen in het ziekenhuis toen zoon Brooks werd geboren. Haar man Winston Rauch woonde de bevalling bij via facetime, schrijft Melissa op Instagram.