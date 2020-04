Jeangu zat in dip na annuleren Eurovisiesongfestival

,,Het was wel even een dipje, maar het gaat inmiddels wel beter hoor”, zegt Jeangu vandaag in een Instagram-video van Paul de Leeuw. ,,Het was gewoon even schakelen, want het ene moment ben ik in de drukste periode van mijn carrière en het andere moment is mijn agenda vrijwel leeg. Dat was wel even afkicken.”



Jeangu was al een maand of drie volledig gefocust op de voorbereidingen. Nu kunnen hij en zijn team een groot deel van de gemaakte plannen weggooien. ,,Het nummer mag helaas niet mee naar volgend jaar, dus alle plannen daarvoor zijn ook weg.”