Jelka en Henry in Tropenjaren: ‘Een speeltuin van herkenbaarheid en humor’

Recensie Vier sterren voor Iraans drama A Hero: Een ‘held’, bestaat dat eigenlijk wel?

De Iraan Asghar Farhadi bouwde een bescheiden reputatie op met films die de kijker bijna dwingen het denken in een simpel goed en kwaad af te leren. Hoewel, bescheiden? Voor het echtscheidingsdrama A Seperation uit 2011 waarin je constant heen en weer wordt geslingerd in je sympathie voor de sleutelpersonages, won hij toch mooi een Oscar. Een kunstje dat hij enkele jaren later opnieuw flikte met The Salesman.

14 april