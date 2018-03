Jelka van Houten en Ferry Doedens in musicalparodie Expeditie Eiland

De musical is geïnspireerd op het televisieprogramma Expeditie Robinson en gaat over drie gezinnen die het moeten zien te redden op een onbewoond eiland. De regie is in handen van Martin Michel en Joep Onderdelinden.

De voorstelling gaat op 28 oktober in première in Theater De Meervaart in Amsterdam. Daarna tourt de show tot en met maart 2019 langs 54 Nederlandse theaters.