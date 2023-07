Jelka van Houten geeft huizen make-over in nieuw programma

Hoewel Van Houten bij het grote publiek vooral bekend is als actrice, is ze ook decorbouwer en stukadoor en heeft ze ervaring met huizen een make-over geven. ,,De drang om te klussen is zo groot sinds ik niet meer als decorbouwer werk. Ik ben thuis altijd in de weer met mijn zaag, kwast of boormachine. Nadat ik naast mijn eigen woning ook alle huizen van mijn vrienden onder handen had genomen kreeg ik de kans om dit programma te maken, een droom die uitkomt!”