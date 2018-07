Jelle Brandt Corstius: Geen seconde spijt van melden seksueel misbruik

,,Sterker nog: het was juist een van de redenen dat ik in mijn publicatie in Trouw van 23 oktober de naam van mijn verkrachter niet genoemd heb. En ja, het is uiteraard frustrerend om voor leugenaar te worden uitgemaakt op de nationale televisie'', aldus Brandt Corstius vandaag.

Daarmee doelt hij op tv-producent Gijs van Dam die zijn verhaal deed in De Wereld Draait Door en aangifte tegen Brandt Corstius deed van smaad en laster. Daarover zegt die laatste: ,,In mijn publicatie ging het mij niet specifiek om de heer van Dam, maar om dit soort hufters in het algemeen. Zijn naam was op geen enkele manier te traceren. Alleen al aan de Kurhaus-productie werkten meer dan vijftig mensen (waar van Dam overigens de leiding aan gaf). In de dagen na publicatie is zijn naam niet een keer genoemd, zelfs niet in het rioolputje van Twitter. Hij koos er zelf voor om bij Pauw te gaan zitten en om via zijn advocaat mij uit te nodigen tot het doen van aangifte tegen hem.''