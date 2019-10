Jelle Brandt Corstius: Ik trek het boetekleed aan

,,Mijn idee was dat mensen misschien sneller aangifte zouden doen. Er ligt een gigantisch taboe op seksueel geweld tegen mannen. Maar het stuk is totaal verkeerd gevallen”, zei de journalist en Ruslandkenner vannacht in Radio 1-programma Nooit Meer Slapen. Hij wilde met zijn verhaal over zijn traumatische ervaring juist seksueel geweld beter bespreekbaar maken. ,,Ik vind het verschrikkelijk hoe het gelopen is, maar ik moet zelf het boetekleed aantrekken. Ik had dat stuk niet op deze manier moeten maken, niet in deze vorm. Al is hij (degene waar Brandt Corstius op doelt, red.) in het stuk niet te achterhalen.”

Brandt Corstius schreef twee jaar geleden een stuk in Trouw waarin hij vertelde hoe hij aan het begin van zijn carrière, als redacteur bij Barend en Van Dorp, was verkracht door een collega. Hoewel hij geen naam noemt in het stuk, vond tv-producent Gijs van Dam dat hij wel te herleiden was en maakte bij een uitzending van Pauw bekend dat het om hem ging. Van Dam ontkende het misbruik. Brandt Corstius deed daarop aangifte tegen hem, en Van Dam deed op zijn beurt weer aangifte van smaad. Brand Corstius staakte eind vorig jaar zijn juridische strijd om Van Dam alsnog te laten vervolgen, maar de smaad-zaak tegen hem loopt nog wel. ,,Ik moet uitkijken met mijn woorden, want straks ligt er weer een aangifte.”

Bak stront

Brandt Corstius zegt in het programma dat zijn leven de afgelopen twee jaar niet bepaald leuker is geworden. ,,Ik heb twee jaar lang niet in de media gesproken, want ik ben ontzettend geschrokken van wat ik over me heen kreeg. Ik ben uitgemaakt voor leugenaar, fantast en gek. Ik kreeg een gigantische bak stront over me heen", vertelt de journalist.

Maar, zegt hij, hij ligt er niet meer wakker van. ,,Mensen hebben, als je een publiek figuur bent, een idee van jou dat niet compleet is. Ik noem dat ‘parallelle Jelle’, een persoon die ze denken te kennen door onder meer mijn Rusland-series, terwijl ik oneindig veel complexer ben. Het kan me niet meer schelen wat mensen van me denken.”