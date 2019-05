Jelle de Jong, Thomas Acda en Loek Peters bedwingen Mont Ventoux: 1,2 miljoen voor ALS

De tocht ging vandaag niet zonder slag of stoot. De top was de hele ochtend afgesloten omdat er ijs lag en het hard waaide. ,,Maar godzijdank mochten we er, net voor we boven waren, weer op van de brandweer”, reageert Jelle de Jong na afloop. De acteur, onder meer bekend van de serie Dokter Deen , was vooraf flink gespannen , maar wist toch samen met honderden fietsers, hardlopers, wandelaars én ALS-patiënten de berg te bedwingen. Met de tocht wordt geld ingezameld voor de strijd tegen Amyotrofische Laterale Sclerose, kortweg ALS. Jaarlijks overlijden 500 mensen aan de gevolgen van deze ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. De aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren.

De teller van de actie staat inmiddels op 1,2 miljoen euro. Toch hopen De Jong, Acda en Peters nog meer geld op te halen voor het goede doel. ,,Nu is het nog Loek die het vraagt, maar anders sturen we Berry op je af”, grapt Acda, doelend op het criminele personage dat Peters speelde in Penoza.



Op de top van de berg bekent Peters dat hij de tocht heel zwaar vond. ,,Ik vond het heel emotioneel", reageert Acda. Mede omdat ook ALS-patiënten mee de berg op gingen, had de tocht een emotionele lading. ,,Maar we gaan nu een feestje vieren met alle patiënten, familieleden en vrijwilligers”, besluit De Jong.



Doneren kan nog via: www.tourduals.nl