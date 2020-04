Jelte blikt terug op bewogen logeerpartij bij boerin Annemiek: ‘Ze stak anders in elkaar’

Veel BZV-kijkers werden zondag overrompeld door Annemieks verrassende keuze om ook niet met Erik verder te gaan. De afstand tussen Drenthe en Gelderland gaf de doorslag. ,,Ondanks dat ik gevoelens voor jou begin te krijgen, denk ik gewoon niet dat het haalbaar is. Ik ben niet toe aan een latrelatie. Op langere termijn gaat het pijn doen’’, deelde ze haar potentiële droomman droogjes toe, gevolgd door de opmerking dat het haar een goed plan leek ‘eerst maar een broodje te maken en daarna de tas in te pakken’.



Jelte, die nog altijd vrijgezel is, benadrukte gisteren tegen Radio 2-dj Gijs Staverman dat Annemiek ‘meer liefde en aandacht verdient’ dan die ze nu krijgt. ,,Het is oprecht een leuke meid die een leuke partner verdient. Maar tussen ons bleek het niet zo te zijn zoals het had moeten zijn.’’



Of de situatie tussen de boerin en Erik nog te redden valt, is de vraag. Aanstaande zondag is te zien hoe Yvon Jaspers wordt ingevlogen als mediator. Ze treft een beduusde Erik op zijn logeerbedje en stelt hem de vraag of hij wel echt naar huis wil. In de stal wordt het Annemiek allemaal even te veel. ,,Ik zou heel graag iemand hebben om tegenaan te kruipen’’, vertelt ze met tranen in haar ogen. Opvallend is dat de foto van Erik op de website van het programma nog in de spotlights staat. Dat is bij voormalig dates Steven, Jaep, Jelte en Paul niet het geval.