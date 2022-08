Jennifer Aniston ontwerpt animatieversie van eigen hond

Breaking bad-ac­teur Bob Odenkirk: ‘Zonder reanimatie door collega’s zou ik dood zijn geweest’

Acteur Bob Odenkirk, die vorig jaar op de set van de serie Better call Saul in elkaar zakte, denkt dat hij het niet had overleefd als zijn collega’s hem niet meteen te hulp waren geschoten om te reanimeren. Dat zegt hij in een interview met het Britse Radio Times. ,,Als niemand in de buurt was geweest, zou ik binnen een paar minuten dood zijn geweest.”

