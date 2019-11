Jennifer Aniston scoort binnen 1 maand 20 miljoen volgers op Instagram

De eerste bijdrage van de actrice was een foto van haarzelf met haar collega-acteurs van de nog immer immens populaire serie Friends . Al snel bereikte de actrice een nieuwe mijlpaal, 20 miljoen volgers sinds ze zich had aangemeld op Instagram op 15 oktober. Naast een video waarbij ze de tranen uit haar ogen wrijft, schrijft ze: ‘20 miljoen volgers?! Dat zijn heel wat bedankjes! THANK YOU, GUYS.’ De 50-jarige actrice legde onlangs bij de show van Ellen DeGeneres uit waarom ze eindelijk de sociale media heeft omarmd.

Niet eng

,,Het was gewoon een van die dingen. Uiteindelijk kan het geen kwaad, toch? Dus waarom niet gewoon meedoen? En het is helemaal niet eng. Informatie delen, contact maken met je fans, dingen rechtzetten die over je worden gezegd, lol maken, grapjes maken over jezelf en over anderen. Dieren helpen redden."



Volgens The Hollywood Reporter zal Jennifer binnenkort in gesprek gaan met de andere Friends-acteurs om een special te maken die op HBO Max zal worden uitgezonden.