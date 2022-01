Jennifer Ewbank maakt ook melding van ‘ongepast handelen’ binnen The Voice

column Wat deze vrouwen in Boos hebben gedaan, is misschien wel hun moedigste optreden tot nu toe

Ik had eigenlijk een column getikt over watertorens. Het was een luchtige column, lekker Utrechts ook, beetje anekdotisch. Maar die leverde ik in voordat ik de Boos-aflevering had bekeken.

14:33