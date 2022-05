Jennifer heeft een nieuwe hobby en Jason zegt sorry

Met video S10 gaat dansen in de green room: ‘Let maar op die heupjes van mij’

S10 heeft zich voorgenomen vanavond in de finale van het Eurovisie Songfestival vooral te genieten. Dat ze in de show is ingedeeld tussen favorieten Italië, Spanje en Oekraïne deert haar niet. Sterker, ze vindt dat alleen maar leuk.

14 mei