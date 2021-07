Jennifer Hoffman halfjaar na geboorte Cooper: ‘Komt dat moedergevoel nog of hoe zit dat?’

Helpen knutselen met wc-rolletjes, een ‘participizza- avond’ bijwonen, het lief-en-leedpotje beheren – voor haar personage Hannah in de successerie De Luizenmoeder is ‘bijklussen’ op de basisschool gesneden koek. Voor de actrice die haar speelt, was het tot voor kort een ver-van-mijn-bedshow. Over een paar jaar moet Jennifer Hoffman er écht aan geloven. Zoontje Cooper is pas zes maanden, maar over dik drie jaar staat ze met hem op het schoolplein, broodtrommeltje in de rugzak.