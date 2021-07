Jennifer Hoffman hint op nieuw seizoen De Luizenmoeder

,,Ik kan me niet voorstellen dat we nee zeggen als Ilse Warringa (Juf Ank, maar ook de regisseur en scenarist van de film, red.) belt met de vraag of we een volgend seizoen nog zien zitten. Sterker, we hebben al flink gefantaseerd over een derde reeks”, zegt Hoffman. Het volledige interview met Jennifer Hoffman, die ook uitgebreid ingaat op haar kersverse moederschap, is zaterdag te lezen op deze website en in het magazine Mezza.

Enkele afleveringen van de satirische reeks over het wel en wee binnen en buiten basisschool De Klimop trokken in 2018 en 2019 meer dan 5 miljoen kijkers. Het is de vraag of er na die twee series, en nu dus een bioscoopfilm, nog toekomst zit in de formule. ,,Tijdens dat enorme succes van seizoen één wisten we niet wat ons overkwam’’, vertelt Hoffman. ,,In seizoen twee waren we dat succes een beetje aan het verwerken. Met de film hebben we het hele fenomeen gevierd. Zo riep Bianca Krijgsman, die hulpmoeder Nancy speelt, op de eerste draaidag al: ‘Jongens, hier kunnen we straks toch niet mee stoppen?’ En dat voelen we eigenlijk allemaal zo.’’

Twee weken geleden zei actrice Ilse Warringa, die De Luizenmoeder - De Film regisseerde, in een interview met de Volkskrant ook dat zij een derde seizoen niet uitsluit. ,,Ik heb nooit gezegd dat we ermee gaan stoppen, vreemd dat de media dat niet aan mij vragen. Want er zijn maar twee mensen die daarover gaan, en dat zijn regisseur Jan Albert de Weerd en ik (zij bedachten de serie samen, red.). Als wij met zijn tweeën zeggen: er komt een derde seizoen, dan komt er een derde seizoen. Het schoolplein is zo’n goede doorsnede van Nederland, er valt nog zo veel te vertellen en er is momenteel zoveel aan de hand om satire over te maken, dus ik sluit niks uit.”

