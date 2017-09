Jennifer Lawrence weigerde, werd verliefd en raakte gewond

Zo vader, zo Toon: Maurice Hermans brengt ode aan vader

7:46 Maurice Hermans brengt in Toon, Liedjesman, dat vanavond in Maastricht in première gaat, een liefdevolle ode aan de onvergetelijke liedjes van zijn vader. ,,Hij heeft er zo veel gemaakt, dat ik begrijp dat hij nooit tijd had voor de afwas.”