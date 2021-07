Jennifer Lopez en Ben Affleck bevestigen relatie met kusfoto op Instagram

Jennifer Lopez heeft voor het eerst een foto van haar en acteur Ben Affleck gedeeld op Instagram. Er gingen al hardnekkige geruchten over de relatie, maar nu bevestigt het koppel het eindelijk zelf.

,,52, what to do”, schrijft de jarige Lopez onder een serie foto’s van zichzelf. Op de laatste foto van de serie is ze innig zoenend met Affleck te zien.

De twee zitten momenteel in Saint-Tropez. Een idee van Ben, om de 52e verjaardag van zijn geliefde te vieren. Het koppel vloog naar Frankrijk in een privéjet ter waarde van zo'n 200.000 dollar (zo'n 170.000 euro), weet The Daily Mail. Daarna zouden ze het water opgegaan zijn in een luxueuze jacht met de naam Valerie, uitgerust met zeven slaapkamers, een wellnessruimte en een fitnesszaal.

Er gingen al een tijdje geruchten over een hereniging van Ben en Jennifer, die van 2002 tot 2004 samen waren. De twee lieten lange tijd zelf niets los over een mogelijke herstart van ‘Bennifer’, zoals het koppel werd genoemd. In 2002 waren de twee al verloofd, maar de relatie zou zijn gestrand vanwege de enorme media-aandacht voor het koppel.

Jennifer was pas sinds kort weer vrijgezel. In april zag de Let’s Get Loud-zangeres haar relatie met haar verloofde Alex Rodriguez stranden. Met nieuwe-oude vlam Affleck ging ze echter al meteen op huizenjacht.

