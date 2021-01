Jennifer Lopez in tranen tijdens nieuwjaarsoptreden

Jennifer Lopez heeft het niet droog gehouden tijdens haar nieuwjaarsoptreden op Times Square in New York. De 51-jarige zangeres werd emotioneel toen ze stilstond bij de mensen die vorig jaar zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

,,2020 is bijna over. We hebben het gehaald”, zei Lopez op een vrijwel leeg Times Square. De oud-en-nieuwviering in New York trekt normaliter honderdduizenden mensen. Deze keer waren alleen enkele honderden gasten welkom, vooral hulpverleners. Lopez nam hen en de kijkers thuis mee naar februari, toen ze met Shakira de pauzeshow van de Super Bowl verzorgde. ,,Voor duizenden mensen. Maar vanavond doen we het een beetje anders.”

,,Als dit jaar ons iets geleerd heeft, is het wel dankbaar te zijn voor wat we wel hebben”, ging Lopez verder met tranen in haar ogen. “We moeten elk moment koesteren. We hebben te veel mensen verloren.”

Lopez was niet de enige grote artiest die het nieuwe jaar inluidde op Times Square. Ook onder anderen Miley Cyrus en Cyndi Lauper traden op. Het optreden van Lauper verliep niet bepaald vlekkeloos. Nadat ze met Broadway-ster Billy Porter haar hit True Colors had gezongen kwam haar team het podium oplopen om Laupers haar en make-up bij te werken, maar de camera bleef op haar gericht. ,,Ik ben in beeld! Ik ben in beeld!”, riep de 67-jarige zangeres. Vervolgens bracht ze solo haar nummer Hope ten gehore en dat was niet altijd even zuiver.