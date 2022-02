Jennifer Lopez krijgt eigen documentaire op Netflix

De zangeres maakte het heugelijke nieuws bekend in een interview met de New York Times. 2019 was volgens Lopez het jaar ‘dat alle films, muziek en kleding, waar ze lang aan gewerkt had, naar buiten kwamen’. Haar succesvolle film Hustler kwam uit, ze liep de fashionshow van Versace in Milaan en even later, in februari 2020, stond ze samen met de Colombiaanse zangeres Shakira op het podium tijdens de halftime-show van de Super Bowl.