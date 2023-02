Jennifer Lopez neemt tattoo op gevoelige plek en mode-icoon Vera Wang (73) straalt op rode loper

Wedding­plan­ner Susanna (29) van serie ‘Alles voor de Bruiloft’ geeft tips: ‘Niks mis met tweede­hands jurk’

In de nieuwe realityserie over twee weddingplanners is de Haagse Susanna van Uffelen te zien terwijl ze, vanuit een camper met een baby, sprookjesbruiloften organiseert. “Een boomgaard met lichtsnoeren ziet er feeëriek uit, maar zie het maar op afstand voor elkaar te krijgen binnen een budget.”