Jeremy Renner was bang voor ‘vreselijke dood’ en schreef afscheidsbrief voor familie

Renner raakte op nieuwjaarsdag zwaargewond door een ongeluk met een sneeuwschuiver. Hij probeerde te voorkomen dat zijn neefje werd geraakt door de sneeuwschuiver en kwam daardoor zelf onder het voertuig terecht. De acteur brak zo’n dertig botten, liep inwendig borstletsel op en raakte gewond aan zijn benen. Toch zou hij het naar eigen zeggen zo weer over doen. ,,Want dat apparaat ging recht op mijn neefje af.”



Renner is onder meer bekend van zijn rol in The hurt locker, waarvoor hij in 2010 een Oscarnominatie voor beste acteur kreeg. Het jaar erop maakte hij opnieuw kans, dit keer in de categorie beste bijrol voor The Town. Ook speelt hij Clint Barton/Hawkeye in The Avengers-films van Marvel.