Jermaine Jackson (63) gaat trouwen met 39 jaar jongere vriendin

Zwangere reality­ster Lyric McHenry (26) dood gevonden in New York

7:33 De Amerikaanse realityster en producer Lyric McHenry is dinsdagochtend overleden in New York. Volgens verschillende Amerikaanse media was de 26-jarige brunette, die bekend werd met Rich Kids of Beverly Hills en spin-off EJNYC, zo'n twintig weken zwanger.