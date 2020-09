Jeroen Kijk in de Vegte achterna gezeten door politie: ‘Ben jij de Mol?’

Kijk in de Vegte was vanochtend te horen in het radioprogramma Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2 en deelde daar zijn opmerkelijke verhaal. ,,Vorige week reed ik op de snelweg naar huis en ik zag in mijn achteruitkijkspiegel dat er een politiebusje achter mij reed.” De radio-dj en presentator voelde ‘nattigheid’ en besloot op zijn snelheid te letten. ,,Terwijl je weet: ik doe niks fout. Maar toch denk je: oh help, als dat maar goed gaat.”



Kijk in de Vegte dacht even verlost te zijn van het busje toen hij zag dat ze de afslag wilden nemen, maar niets bleek minder waar. De mannen in het blauw besloten namelijk toch niet de andere kant op te gaan en kwamen dus weer terug de snelweg op. ,,Het busje haalde mij in. Vier hete agenten, die zaten mij echt overduidelijk te checken. Op een gegeven moment reed ‘ie weer door, remde ‘ie weer af, ging ‘ie weer naast mij rijden, tot een van die agenten een notitieblokje pakte.”



Het werd helemaal een vreemde gewaarwording voor de radio-dj toen de agent iets op het briefje schreef, dat hij vervolgens tegen het raam hield. Kijk in de Vegte kon zijn ogen bijna niet geloven toen hij las wat er op het papiertje stond: ‘Ben jij de Mol?!’



Jan-Willem Roodbeen probeerde Kijk in de Vegte nog uit de tent te lokken door te vragen wat hij daarop antwoordde, maar de Wie is de Mol-deelnemer gaf zich niet gewonnen. ,,Daar kan ik geen uitspraak over doen”, reageerde hij.