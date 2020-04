Jeroen Krabbé: Lockdown voelt als onderduiken voor een onzichtbare vijand

Hoe ervaar je deze tijd?

,,Het is bizar. Dit voelt aan als onderduiken voor een onzichtbare vijand. Het zet je wel aan het denken over onze toekomst. Hoe gaan we straks verder leven? Ik denk dat niets meer wordt zoals het was. Maar ik zie ook mooie dingen. Ik proef een saamhorigheidsgevoel. Mensen zijn aardiger tegen elkaar, er wordt gegroet, waaruit maar blijkt dat wij niet onverschillig zijn. De vraag is natuurlijk hoe lang dat duurt.’’