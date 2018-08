Jeroen Krabbé met Theo Maassen in film Shit Happens

Anna van der Heiden, die eerder de jeugdfilms Brammetje Baas en Meester Kikker maakte, tekent voor de regie. ,,Ik wilde dolgraag een acteursfilm maken over familie", zegt ze. ,,Een film die zware en pijnlijke onderwerpen niet schuwt, maar licht van toon blijft. Humor en relativering is voor mij onontbeerlijk in mijn werk, maar zeker ook in het leven. Deze film is in de eerste plaats een ode aan het zelfherstellend vermogen van de mens: shit happens. Altijd en overal. De vraag is hoe we ermee omgaan."