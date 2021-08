Jeroen Krabbé wees screentest voor hoofdrol James Bond af

Werkgever mag vaccinatie niet verplich­ten: ‘Rechter bepaalt grens tussen privacy en zorgplicht’

8:19 Nu het er naar uitziet dat we weer meer naar kantoor gaan laait de discussie over een vaccinatieplicht op. Werkgevers willen de mogelijkheid krijgen om hun personeel te vragen of ze zijn gevaccineerd. Bonden zijn huiverig.