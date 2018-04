Jeroen Pauw eerder terug van vakantie om zwangere Jinek

Momenteel is Jeroen Pauw elke werkdag met zijn talkshow te zien om 23.00 uur. Eva Jinek neemt in juni het stokje van hem over, maar zal vanwege haar zwangerschap eerder dan gepland vertrekken. Niet op 21 september, maar op maandag 3 september is Pauw daarom weer terug op zijn plek.



In televisieland heerst de vraag of Jinek niet al eerder met zwangerschapsverlof moet. Het is onbekend wanneer de presentatrice is uitgerekend, maar volgens enkele bronnen moet ze in augustus al hoogzwanger zijn. Omroep KRO-NCRV laat echter weten dat ‘Jinek niet stopt in augustus’. Of dat betekent dat het programma doorgaat met een andere presentator, is niet bekend.