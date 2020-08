Jeroen Pauw keert terug op de buis met talkshow

Jeroen Pauw keert terug op de buis met een nieuwe talkshow. In Pauw komt binnen trekt de interviewer het land in waar hij spreekt met mensen die niet naar de studio willen of kunnen komen, zoals een gevangenis, kliniek of ziekenhuis. Dat werd zojuist bekendgemaakt tijdens de najaarspresentatie van de NPO in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. En er zijn meer nieuwe titels te zien in het komende tv-seizoen.

Volgens Directeur Video Frans Klein van de NPO is nog onduidelijk of Pauw komt binnen komend najaar dagelijks of wekelijks te zien zal zijn. ,,Stel dat zich een tweede lockdown aandient, dan kun je je voorstellen dat er meer redenen zijn om naar de brandhaarden te gaan. Hij staat dan ín het nieuws. Hij deed dat eerder voor Op1 toen hij in Uden was, een hard door corona getroffen gemeente. Jeroen is een topinterviewer, dat kan bijzondere televisie opleveren.”

De NPO zendt komend seizoen meer nieuwe programma’s uit, waaronder op NPO 1 Kamp van Koningsbrugge, waarin Jeroen van Koningsbrugge vijftien gewone burgers aanlevert bij een van de zwaarste opleidingen in Nederland: de Special Forces. Arnon Grunberg doet op NPO 2 vanuit de VS verslag van de Amerikaanse verkiezingen in Videobrieven en Waldemar Torenstra maakt in Ondersteboven van Afrika een motortocht langs Afrikaanse culturen.

Ook Hugo Borst, columnist van deze site, krijgt een nieuw programma. In Thuis op Zuid onderzoekt hij samen met Adelheid Roosen hoe het mensen met dementie vergaat die nog in hun eigen huis wonen. Ze proberen het leven van deze mensen iets aangenamer te maken.

NPO 3 brengt een revival van de serieklassieker All Stars (All Stars & Zonen) en Nick en Simon (plus Kees Tol) maken op die zender met De Drie Sterren Camping een vakantieprogramma met Nederlandse artiesten vanaf een camping.

Nieuwe DWDD

Renze Klamer maakt vanaf volgende week met Fidan Ekiz het ‘nieuwe DWDD’, getiteld De Vooravond. Klamers plek in De Nieuws BV op NPO Radio 1 wordt nu ingenomen door Natasja Gibbs. En Aashna Sewpersad wordt een nieuwe presentator in De Perstribune.

Ook bij talkshow Op1 vindt een wissel plaats: Jort Kelder komt inderdaad naast Welmoed Sijtsma te zitten na het vertrek van Sander Schimmelpenninck.

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman gaf verder aan 5 miljoen euro extra uit te trekken voor wetenschap. ,,Dan moet je denken aan college-achtige programma’s. Met virologen bijvoorbeeld. Hoe werkt een vaccin? Hoe doen ze dat in Rusland? Waar staan we? Dit alles kan zowel op tv, als online, in docu- of zelfs spelvorm, maar met dit verschil dat we veel meer in het onderwerp en tussen de mensen willen staan.”

Deze site sprak Frans Klein en Shula Rijxman van de NPO uitgebreid over het nieuwe tv-seizoen, de impact van de coronacrisis en een plan voor meer diversiteit. Dit interview verschijnt later vandaag op deze website.

