Jeroen Pauw: ‘Onnozel om van jezelf te zeggen, maar ik ben best gevoelig’

Jeroen Pauw spreekt in deze tijden het liefst online af, al geeft dat wat opstartproblemen. Als hij zijn iPad heeft geïnstalleerd zegt hij: „Ik zie jou schuin.’’



„Ik zag jou aanvankelijk ook gekanteld, maar mijn laptop paste dat aan.’’ In beeld zie ik hem hannesen met het apparaat. Pauw is gekleed in een gestreepte schipperstrui en heeft een sjaaltje om dat hij op tv nooit draagt. „Nou ja, ik krijg het niet voor elkaar jou recht te krijgen’’, zegt hij. „Ik zie mezelf overigens ook haaks. Het heeft wel wat, zo schuin. Alsof we aan het bijpraten zijn voor het slapengaan.’’