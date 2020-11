Jeroen Pauw scoort met nieuwe talkshow op locatie

LEESTIP Margo fotogra­feer­de vijftien ‘blote’ BN’ers voor borstkan­ker­ka­len­der: ‘Het zijn prachtige en leuke mensen’

7 november De Woerdense fotografe Margo de Wijk fotografeerde afgelopen maand vijftien BN’ers, onder wie Esther Vergeer, Dionne Slagter en Tom Coronel, voor een bijzondere kalender. Deze verschijnt vanwege de campagne ‘Ken je borsten’, een bewustwordingscampagne over borstkanker. Nu de kalender na een maand keihard werken verschenen is, realiseert De Wijk zich pas dat haar werk mogelijk bijdraagt aan het eerder opsporen van borstkanker. ,,Het raakt me echt dat hiermee misschien wel levens kunnen worden gered.”