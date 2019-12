Jeroen Pauw verkozen tot Omroepman van het Jaar

De prestigieuze prijs, een initiatief van mediavakblad Broadcast Magazine, werd vandaag voor de 29ste keer uitgereikt. Het is de eerste keer dat Pauw tot Omroepman van het Jaar is verkozen. ,,Pauw beleeft in alle opzichten een topjaar en blijft zichzelf verbeteren", aldus de jury.



Pauw maakte vandaag bekend dat zijn succesvolle praatprogramma stopt. De presentator keert volgend jaar niet terug met zijn talkshow op NPO 1, omdat hij zich wil concentreren op het maken van andere programma’s. Pauw presenteerde het discussieprogramma vijf jaar lang.



De laatste drie jaar nam hij het tijdslot tussen 23.00 en 00.00 uur afwisselend met Eva Jinek – die onlangs overstapte naar RTL 4 – voor zijn rekening. ‘Ik ga in 2020 andere dingen doen, zonder tafel of met tafel maar dan niet in een studio. Andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het ‘gesprek van de dag’ en de ‘waan van de week’’, liet hij vandaag weten op Instagram.



Vorig jaar werd de prijs voor Omroeper van het Jaar, die al sinds 1991 elk jaar wordt uitgereikt, gewonnen door Beau van Erven Dorens. Het jaar daarvoor won Eva Jinek.