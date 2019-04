Jeroen van Koningsbrugge slaat voedsel voor 35 jaar in voor ‘einde der tijden’

Cabaretier/ acteur Jeroen van Koningsbrugge (45) denkt dat de wereld ooit ten ondergaat en heeft zich dan ook voorbereid op het scenario dat de economie stopt met draaien. In zijn huizen in Amsterdam en Limburg ligt een voedselvoorraad voor jaren, vertelt hij in de Volkskrant .

Van Koningsbrugge zegt dat het komt door de oorlogsverhalen van zijn opa en oma, die herhaalden dat ze niets te eten hadden. „Daardoor is er bij mij een zaadje geplant. Dat gaat mij niet overkomen, dacht ik. Ik ga zorgen dat, als ik later een gezin heb, dát niet gebeurt. Vandaar dat ik naast mijn huis in Amsterdam, nog in Limburg ook een huisje heb. En een moestuin”, zo stelt hij.

De acteur, die volgend jaar de hoofdrol speelt in de theaterproductie The Great Gatsby, ging vooral voor ‘gevriesdroogde shit’. ,,Dat blijft 35 jaar goed. Verder heb ik de afgelopen negen jaar van alles verzameld. Van vishengels tot zo’n trapding waarmee je energie kunt opwekken. Dat soort rare dingen wil ik gewoon hebben. Het heeft met een soort überverantwoordelijkheid te maken.” De acteur wil niet achteraf denken ‘had ik maar iets gedaan’. „Ik hoop dat ik hartstikke fout zit. Dat het nooit gebeurt, dat het allemaal voor niks is. Alleen denk ik niet dat het voor niks is. En anders kan ik over twintig jaar een paar jaar lang gevriesdroogd eten vreten. Ook niet erg.”