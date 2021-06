Jeroen Woe (van Even Tot Hier) brengt debuutalbum uit

Even Tot Hier maakt kans op Zilveren Nipkow­schijf

27 mei Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat, Nieuwsuur en Even Tot Hier zijn genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf 2021. De genomineerden voor het beste tv-programma of de beste tv-maker werden vanavond bekendgemaakt in De Vooravond.