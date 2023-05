Jesse Wijnans schittert vanavond als enige Nederlander op Songfestival: ‘Voel me ontzettend gesteund’

,,Al die aandacht maak ik eigenlijk nooit mee als danser, dus voor mij is het allemaal heel speciaal en nieuw”, zegt Wijnans. Hij is het gewend om op de achtergrond te staan. ,,Wat ook prima is, het is tenslotte mijn baan. Maar nu doe ik opeens superveel interviews. Ik vind het heel leuk dat Nederland het zo oppakt en voel me ontzettend gesteund ondanks dat ik voor Finland dans.”