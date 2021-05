Jesse Williams na twaalf seizoenen uit Grey's Anatomy

70-plus­sers toch niet welkom bij Eurovisie Songfesti­val

5 mei 70-plussers uit Rotterdam lopen een bijzonder uitje mis. Zij zijn niet meer welkom in Ahoy om het Eurovisie Songfestival bij te wonen. Aanvankelijk waren ze volgens de gemeente wel welkom onder de voorwaarde dat zij volledig gevaccineerd zijn en in het bezit zijn van een negatieve coronatest. Bij het songfestival in Rotterdam is publiek, onder de voorwaarden van een Fieldlab, toegestaan. 70-plussers vallen echter in de risicogroep.