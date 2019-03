Jessica Simpson verwelkomt dochter Birdie

Estavana Polman belt tien keer per dag met haar moeder

19:56 Handbalster Estavana Polman (26) heeft vanuit het Deense Esbjerg meerdere keren per dag contact met haar moeder Winniefred. Rafael van der Vaart, die sinds vier jaar een relatie met de blondine heeft, moest er wel even aan wennen dat zijn vriendin zo’n tien keer per dag met het thuisfront in Arnhem aan de lijn hangt.