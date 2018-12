Jessie J en Channing Tatum bowlen in Amsterdam

Het sterrenkoppel bezocht voor wat vertier bowling- en lasergamehal Powerzone. Een medewerker bevestigt het bezoek van Jessie en Channing, maar wil niet te veel zeggen. ,,We krijgen wel meer sterren die hier komen om plezier te maken, maar daar doen we eigenlijk nooit uitspraken over.” De bowlinghal wordt niet speciaal afgezet voor beroemdheden, wil de medewerker kwijt. ,,Maar als er vooraf gereserveerd is, dan kunnen ze wel aan de kant van de hal zitten waar geen ramen zijn en waar andere bezoekers ook niet langslopen", zegt ze. Of Channing en Jessie hadden geboekt, wil ze niet zeggen. ,,We weten ook niet altijd dat er een ster komt, omdat ze soms onder een andere naam reserveren. Pas was Yolanthe Sneijer-Cabau hier, zij reserveerde wel gewoon onder haar eigen naam."

Dankbaar

Jessie J oogde eerder deze maand lof met haar openhartige verhaal over haar onvruchtbaarheid. Artsen vertelden de zangeres vier jaar geleden dat ze geen kinderen zou kunnen krijgen. Ze schreef er een nummer over, Four Letter Word , dat ze half november ten gehore bracht in de Royal Albert Hall. Na deze onthulling kreeg ze veel steunbetuigingen, waar ze haar fans erg dankbaar voor is.

De zangeres brak in 2011 door met nummer Price Tag, afkomstig van platina debuutalbum Who You Are en heeft sindsdien meerdere hits gehad met nummers als Domino en Do It Like a Dude.