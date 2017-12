Jesslynn is Estavana's grootste fan, Nicolette zwemt met zeemeermin

Geers muzikale kerstborrel

Het is al vroeg kerst bij Gerard Joling en zijn vrienden. De Topper was gisteravond uitgenodigd voor een kerstborrel bij een goede vriend, wat uiteindelijk eindigde in een muzikaal avondje. Met zangeres en The Voice-deelneemster Samantha Steenwijk en zanger Jeroen van der Boom zongen ze het nummer Zeg maar niets meer van André Hazes.

Gisteravond een gezellig kerstborrel 🌲gehad bij mijn goede vriend @winoomtzigt Onverwachts gezellig gezongen met @jvdboom en @samanthasteenwijk #gerardjoling #kerst #managementteam Een foto die is geplaatst door Gerard Joling (@gerard_joling) op 3 Dec 2017 om 3:20 PST

André gaat voor panterprintje

André Hazes heeft voor de verandering maar eens een jas met panterprint aangetrokken. De zanger poseert met een serieuze blik voor een grote deur en houdt met zijn handen ietwat laconiek zijn mantel open. 'Staat je goed!', reageren meerdere fans op het kiekje van de zoon van wijlen André Hazes.

🦃 Een foto die is geplaatst door Andre Hazes (@andrehazes) op 3 Dec 2017 om 3:16 PST

Thomas' wereld

,,Mijn liefde, mijn wereld, mijn alles", schrijft Thomas Berge trots bij een snoezig kiekje waarop hij met zijn zoon Jack te zien is. De foto is gemaakt door de society-fotograaf Edwin Smulders. Papa en zoon zijn vastgelegd terwijl ze lachend de camera inkijken. Fans merken ook nog iets anders op: heeft Thomas nu zijn haar grijs geverfd?

My Love, My world, My everything ♥️ #youwillalwaysbethere #loveu Een foto die is geplaatst door THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) op 2 Dec 2017 om 17:14 PST

Estavana's grootste fan

Handbalster Estavana Polman mag vandaag weer aan de bak. De blondine gaat met haar team om zes uur de wedstrijd aan tegen China. En waar zou ze de motivatie vandaan halen zonder haar supporter? De kleine Jesslynn is voor de gelegenheid gehuld in een oranje truitje waarop haar moeder te bewonderen is. ,,Mijn grootste fan!", schrijft de vriendin van Rafael van der Vaart bij het plaatje.

Matchday 💪🏻 The Netherlands - China 18:00 🇳🇱 nieuwe ronde nieuwe kansen 😃 #mijngrootstefan #love❤️ Een foto die is geplaatst door Estavana Polman (@estavana) op 3 Dec 2017 om 2:23 PST

Chantal is lui

Het lijkt erop dat Chantal Janzen vandaag niet vooruit te branden is. De presentatrice deelt daarom een foto van een Orang-oetan die onderuit is gezakt tegen een boom. ,,Mood", schrijft de blondine er nog even bij. Fans van Chantal wensen haar een fijne zondag toe en hopen dat ze nog even van haar weekend kan genieten.

Mood. Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 Dec 2017 om 1:01 PST

Het wilde leven van Jan

Geen heftige feestjes meer en uitslapen tot een uur of twaalf: Jan Versteeghs wilde leventje is voorbij. In plaats daarvan is de presentator vandaag op pad om nieuwe badkamerkastjes uit te zoeken. Met zijn kleine spruit Lulu, meegenomen in een draagzak, en zijn vrouw is hij daarom op de zondagmiddag in de Ikea te vinden.

Zondagochtend met vrouw en baby badkamerkastjes uitzoeken. Mijn leven is vrij rock&roll momenteel. Een foto die is geplaatst door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 3 Dec 2017 om 2:58 PST

Sportieve ochtend voor Nicolette

Dat Nicolette Kluijver van een duik houdt, is haar fans niet onopgemerkt gebleven. Maar vandaag heeft ze wel een heel bijzondere gast meegenomen: een zeemeermin! Dochtertje Ana-Sofia is te bewonderen in het sprookjesachtige pak met knalroze vinnen. De twee zijn gespot terwijl ze op de rand van het zwembad naast elkaar zitten.

🧜🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 3 Dec 2017 om 3:13 PST

Rox is nooit meer alleen

Roxeanne Hazes brengt vandaag een ode aan haar grote liefde Erik Zwennes. Het is namelijk een jaar geleden dat de twee hun eerste vakantie vierden. ,,Sindsdien nooit meer alleen. Ik hou van jou, tot de maan en terug. Perfect voor mij!", luidt het romantische bijschrift van de zangeres bij vier verschillende kiekjes van de tortelduifjes