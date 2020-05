Jet krijgt een jongetje en Monique leert André fietsen

Anouk Hoogendijk zwanger van eerste kindje

17:44 Babynieuws voor Anouk Hoogendijk (34): ze is in verwachting. Dat maakt de voormalig voetbalster vandaag bekend op Instagram. ‘Zo blij dat we het eindelijk van de daken mogen schreeuwen’, schrijft de blondine bij twee foto’s waar het geluk vanaf spat.