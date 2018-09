Jett Rebel naakt op roze satijn voor nieuwe plaat

Ronald Molendijk niet verbaasd over stoppen Hardwell: 'Er volgen meer dj's'

19:13 Robbert van de Corput, alias Hardwell die vandaag bekend maakte dat hij stopt als dj, zal navolging krijgen, stelt Ronald Molendijk. ,,Er zullen meer dj's gaan stoppen. Het is niet zo gek dat dj's op een gegeven moment zeggen: ik trek het even niet meer. Soms is het onmenselijk”.