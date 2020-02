Jim Carrey: Ik wilde er uitzien als het type dat gillende maagden vast bond op treinrails

Jim Carrey (58) tovert een brede grijns vol blikkende tanden tevoorschijn als hem gevraagd wordt naar zijn ervaringen met de videogame Sonic the Hedgehog. In de speelfilmversie van het computerspel neemt de Canadese acteur de rol van de schurk Dr. Robotnick, voor zijn rekening.



,,Ik kan er he-le-maal niets van’’, benadrukt de acteur die furore maakte in films als The Truman Show, Man on the Moon en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. ,,Ik ben, ook met Sonic the Hedgehog, in videogames nooit verder gekomen dan het derde niveau. Mijn kleinzoon maakt mij helemaal in als wij een sportgame op de computer spelen. Elke keer zeg ik dat ik hem de volgende keer zal verslaan. Weet je wat die brutale aap dan zegt? ‘Dan moet je opnieuw geboren worden en op je tweede beginnen met oefenen.’ Dan zit ik echt met de mond vol tanden.’’