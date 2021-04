Jim en Bettina vieren bijzondere mijlpaal en Wendy zet de schouders eronder

Thuis bij tv-diva Emma Wortelboer (24) in Amsterdam: ‘Ook in Manderveen was ik al een beetje vreemd’

11:21 Nederland kent haar van de Songfestivalschreeuw en De Slimste Mens, maar Emma Wortelboer (24) uit Manderveen wil meer dan dat. Vanavond betreedt ze het ultieme podium in televisieland: een primetime spelshow op zaterdagavond. Op bezoek bij een Twentse in Amsterdam. „Mensen zijn voor me of haten me. Prima.”