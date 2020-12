Jim ergert zich rot aan verwarde klantenservice en Nicolette gespot met vette cheques

John de Mol schikt met Facebook over misleiden­de bitcoinre­cla­mes

29 december Mediatycoon John de Mol heeft een schikking getroffen met Facebook. De Mol had het socialmediabedrijf voor de rechter gesleept omdat zijn naam en foto’s werden gebruikt in Facebook-advertenties van bitcoin-oplichters. Door de ‘minnelijke regeling’ is de rechtszaak nu van de baan, laten Facebook en De Mols bedrijf Talpa Network weten in een gezamenlijke verklaring.