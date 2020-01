Jim is mister Wet T-shirt en Hanna blikt terug op haar lege bankrekening

Olcay Gulsen spoort iedereen aan om te gaan sporten, liefst in een door haar ontworpen kloffie uiteraard.

Jim Bakkum en Juvat Westendorp proberen hun volgers alvast warm te laten lopen voor de nieuwe film Onze jongens in Miami .

Presentatrice Froukje de Both, normaal van sneakers en jeans, is wel in voor een verkleedpartijtje.