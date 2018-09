Jim wordt voor derde keer vader en danser Timor probeert te zingen

Tv-kok Jamie Oliver werkte agressieve inbreker tegen de grond

12:00 De wereldberoemde Britse tv-kok en restauranteigenaar Jamie Oliver (43) heeft een man die probeerde in te breken in zijn herenhuis in het noorden van Londen op straat achtervolgd en vervolgens met succes tegen de grond gewerkt. Tijdens de inbraakpoging waren Oliver, zijn echtgenote en hun vijf kinderen thuis.