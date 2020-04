Jinek-crew raakt ondanks coronaregels ziekenhuisbaas aan

De talkshow van Eva Jinek, dagelijks goed voor 700.000 á 900.000 kijkers, wordt tijdens de coronacrisis elke dag onderbroken voor een update van het RTL Nieuws. In de registratie van Jinek op RTL XL is te zien wat er gisteravond tijdens die onderbreking gebeurde in de studio van de talkshow.



Tijdens de uitzending werd de 1,5 metermaatregel duidelijk goed nageleefd, maar tijdens de pauze was daarvoor minder aandacht. Zo kwam een medewerker van het programma redelijk dichtbij een gast om een glas water bij te vullen en stond een collega verderop ruim een halve minuut vlakbij Erasmus MC-baas Kuipers om diens microfoon goed te doen. De 1,5 metermaatregel is van kracht vanwege de uitbraak van het coronavirus.