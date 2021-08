Jinek zondag in teken van Peter R. de Vries, met onder anderen advocaten kroongetuige aan tafel

De Vries werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij overleed negen dagen later. De misdaadverslaggever was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Eerder werden ook al B.’s toenmalige advocaat en zijn broer doodgeschoten. Hoewel er officieel nog niets over vaststaat, wordt breed aangenomen dat de drie moorden rechtstreeks verband houden met de banden die de slachtoffers met de kroongetuige hadden.

In Jinek zullen B.’s advocaten - Peter Schouten en Onno de Jong - aanschuiven. Misdaadverslaggever John van den Heuvel, die al langer extra beveiligd wordt vanwege ernstige bedreigingen, schuift voor het eerst sinds lange tijd weer aan in een talkshow. Ook misdaadverslaggever Paul Vugts, Kamerlid Attje Kuiken en rechtbankverslaggever Saskia Belleman praten over onder meer de vraag of rechters, advocaten en journalisten hun werk nog wel veilig kunnen uitvoeren. Vanwege de veiligheid is de talkshow eerder opgenomen en is de uitzending niet live zoals gebruikelijk.