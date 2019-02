Jip en Janneke in de puberteit

Urgentie

Misschien is het gewoon de nieuwsluwte of het feit dat journaallezeres Anne-Marie Rozing halverwege met buikpijn het pand verlaat, maar de Qmusic-luisteraar wordt woensdagochtend wel wat summier bijgepraat over de actualiteit. Toegegeven, de lentekriebels winnen het momenteel bij álle dj’s van bijvoorbeeld de ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-Un. Wel een compliment voor de ‘gewone mensen-vraag’ bij het kabinetbesluit een belang te nemen in Air France-KLM: ‘Wat merk je hier eigenlijk van als consument?’ Dat de maskers uit de Netflix-serie Casa de Papel dit jaar populair zijn met carnaval, is stiekem belangrijker. En waarom toch dat eeuwige blokje met jarige bn’ers (vaste prik in menige ochtendshow)?