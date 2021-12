JK Rowling ondanks kritiek acteurs toch te zien in Harry Potter-reünie

Maar volgens The Independent zal Rowling wel degelijk te zien zijn in de special. Eerst zullen de castleden, onder wie Bonnie Wright, Daniel Radcliffe en Robbie Coltrane het hebben over hoeveel de boeken voor hen betekend hebben, daarna zal de schrijfster zelf ook haar opwachting maken, klinkt het. En de acteurs hebben mooie woorden voor haar: ,,Een van de redenen waarom ik haar zo bewonder, is dat miljoenen mensen die nooit een boek hebben vastgehad, nu in lezers zijn veranderd. Dan besef je wat de kracht van schrijven is.”



Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts is vanaf 2 januari te zien op HBO Max. Dat is in Nederland nog niet gelanceerd. Of de reünie via een ander kanaal te zien zal zijn, is nog onduidelijk.